Trasporti: Brennero resta il valico numero uno in Europa

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Il Brennero si conferma il valico transalpino numero uno in Europa. Ben il 40% dei tir attraversa qui le Alpi. Nel 2019 55 milioni di tonnellate di merci sono transitate dal valico italo-austriaco, dei quali quasi il 90% in transito, senza carico o scarico in Austria, scrive il quotidiano viennese Der Standard.

Continua a scendere la percentuale di merci trasportate su rotaia. Mentre nel 1999 il 32% dei transiti alpini avveniva con il treno, ora solo più il 25%. L'autotrasporto - secondo questi dati - è tornato così ai valori pre pandemia. (ANSA).