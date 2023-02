Sci: Coppa Europa, austriache dominano super-G a Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Con la vittoria dell'atleta austriaca Christina Ager nel secondo e ultimo super-G di tappa, si è conclusa la 17/a Coppa Europa in Val Sarentino. Sul podio della 55/a gara nella località sciistica altoatesina sono salite altre due sciatrici austriache: Elisabeth Reisinger si è classificata seconda nella gara, a cui hanno preso parte 88 sciatrici di 12 Paesi. Sul terzo gradino del podio della gara è salita Nadine Fest, che lunedì si era aggiudicata il primo dei due super-G in programma nella due giorni in Val Sarentino. La migliore tra le 31 atlete azzurre impegnate sulla pista Schöneben è stata la valdostana Heloise Edifizi, settima.

