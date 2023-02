Austria: Tirolo consentirà di abbattere i lupi problematici

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Il Tirolo tira dritto sull'abbattimento dei lupi e orsi 'problematici'. Solo i verdi, per il momento, voteranno infatti contro la riforma di legge che sarà discussa questa settimana dall'assemblea del land austriaco. Il nuovo testo dovrebbe entrare poi in vigore già ad aprile e consentire con una semplice ordinanza il prelievo di lupi, orsi, linci e sciacalli dorati. Un'ordinanza, secondo la legge austriaca, non può essere né impugnata, né sospesa.

Nel 2022 - scrive la Tiroler Tageszeitung - il lupo avrebbe sbranato 355 animali da allevamento in Tirolo, causando danni per 235.000 euro. "Non possiamo stare fermi a guardare", commenta il vice governatore e assessore all'agricoltura Josef Geisler. Anche i socialdemocratici Spoe e i liberali Neos hanno già annunciato il loro voto favorevole. Secondo il capogruppo verde Gebi Mair, la riforma è invece in contrasto con il diritto europeo. Il Wwf annuncia da subito un ricorso presso la Corte suprema austriaca. (ANSA).