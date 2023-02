Incidenti stradali nella notte, si ribalta un autoarticolato

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero all'altezza di Chiusa questa notte alle ore 1,30 si è ribaltato un autoarticolato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano con l'ausilio di un l'autogru per recuperare il mezzo pesante. Sul posto anche la Croce Bianca, e le forze dell'ordine.

Poco prima a Monte San Zeno una macchina ha sbandato sulla statale del Passo di Giovo e si è ribaltata. Il guidatore è stata soccorso dalla Croce bianca e portato all'ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari della zona e le forze dell'ordine. (ANSA).