Incendi: Prato allo Stelvio, legna prende fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Nella tarda serata di ieri si è sviluppato un incendio a Prato allo Stelvio. A prendere fuoco è stato un grande mucchio di legna nei pressi di via Pineta.

Grazie al celere intervento dei vigili del fuoco l'incendio, nel giro di poco, è stato dapprima controllato e, poi, del tutto domato. Onde evitare la "ripresa" di alcuni focolai, che avrebbero potuto generare nuovi fronti di fuoco, la zona è stata ampiamente bonificata.

L'acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico; la causa dell'innesco al momento non é ancora nota, fanno sapere i vigili del fuoco.

Intanto è sotto controllo l'incendio boschivo che si era sviluppato a Marlengo. (ANSA).