Quasi un metro di neve in valle Aurina, attesi altri 40 cm

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - In valle Aurina, dopo le nevicate delle ultime ore, ormai si registra quasi un metro di neve e sono in arrivo altri 20-40 centimetri. Lo annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Riva di Tures il manto nevoso ora misura 88cm, a Casere 77 e al lago di Neves 73 cm.

In giornata la situazione si attenuerà temporaneamente permettendo un miglioramento delle condizioni. In serata riprenderà nuovamente a nevicare sulla Valle Aurina e, nel corso della notte, le precipitazioni si estenderanno a tutti i settori settentrionali. (ANSA).