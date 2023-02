Bestiame muore nel rogo di un fienile in Valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Un rogo ha distrutto la scorsa notte il fienile del maso Laerchegger a Selva dei Molini, in Valle Aurina. Nelle fiamme sono morte diverse pecore e capre.

Sul posto è intervenuto un centinaio di vigili del fuoco che per tutta la notte hanno lavorato per spegnere l'incendio. (ANSA).