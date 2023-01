In Trentino niente accordo Lega-FdI sul candidato presidente

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - La coalizione di centrodestra autonomista popolare, come concordato nel precedente incontro di metà gennaio, si è riunita in previsione delle elezioni provinciali del prossimo autunno. Da parte di Lega Salvini Trentino, Forza Italia, Associazione Fassa, La Civica, Autonomisti Popolari e Progetto Trentino, è stato sottoscritto un documento politico che sostiene la riconferma di Maurizio Fugatti (Lega) alla guida del centrodestra autonomista e popolare in vista delle elezioni del prossimo ottobre. Fratelli d'Italia non ha sottoscritto la candidatura di Fugatti, ritenendo prioritario, rispetto al nome del candidato presidente, anteporre le linee programmatiche per la prossima legislatura.

È stato inoltre dato mandato al presidente Maurizio Fugatti - precisa una nota - di trattare con altre forze politiche al fine di ampliare il perimetro stesso della coalizione. Nelle prossime settimane la coalizione che sostiene il presidente uscente si ritroverà nuovamente per iniziare a lavorare sul programma di legislatura. (ANSA).