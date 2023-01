A Cristo Re da metà febbraio attivo un emporio solidale

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - A metà febbraio a Trento aprirà un emporio solidale, attivo con un punto di ascolto, un "negozio" per le famiglie bisognose e uno spazio culturale. L'emporio solidale, realizzato negli spazi della canonica, in piazza Concilio 1, sarà aperto su appuntamento quasi tutti i giorni e sarà gestito da volontari.

"L'idea - spiega all'ANSA don Mauro Leonardelli - nasce più di un anno fa dai volontari che gestivano la distribuzione dei pacchi viveri nelle nostre comunità (Cristo Re, Santi Martiri, Sant'Apollinare, Vela, Madonna della Pace e Canova), poiché si cercava un modo migliore per poter andare incontro alle persone e alle loro difficoltà, dando più dignità e valorizzando la loro presenza. Da subito ci si è messi in contatto con la Caritas diocesana e con loro è iniziato un periodo di riflessione e di approfondimento di vari aspetti".

Nell'emporio non ci sarà scambio di denaro. Ogni prodotto avrà un valore espresso in punti, e ogni famiglia - indirizzata all'emporio solidale dal punto di ascolto - avrà una tessera con un punteggio massimo mensile. "Ogni famiglia è accompagnata da un volontario o da una volontaria che la aiuta nella scelta dei prodotti, ma soprattutto a capire le necessità e che cosa è meglio acquistare e in che quantità", conclude don Leonardelli.

