Svp: approvati regolamento e codice condotta per i candidati

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - L'esecutivo della Svp, il secondo organo del partito di raccolta dopo il congresso, ha approvato il regolamento per la selezione dei candidati alle elezioni provinciali del prossimo autunno ed il codice di comportamento.

"Si tratta essenzialmente di dare al candidato principale lo slancio necessario e di garantire che la nomina degli altri candidati avvenga in modo rapido e ordinato", ha sottolineato il segretario politico, Philipp Achammer. "La nostra ambizione è quella di elaborare insieme buone posizioni di contenuto e fornire risposte alle principali sfide". È il fine della "clausura" tematica in programma per sabato 4 febbraio di cui il parlamentino Svp ha discusso anche l'orientamento e gli obiettivi.

L'esecutivo ha, inoltre, adottato il codice di condotta per i candidati. "Gran parte di ciò che è stato deciso oggi con il codice è già ancorato in linea di principio nello statuto. Con questo codice, alcune cose sono state rese più precise e si è creata ulteriore chiarezza", sottolinea Achammer. In futuro, tutti i candidati delle liste della Svp lo firmeranno. Le violazioni saranno punite dagli organi di partito. (ANSA).