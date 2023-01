Donna ferita con coltello nel suo maso in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Una giovane donna della val Badia è stata ricoverata in ospedale di Brunico, con una ferita da coltello al ventre. Fortunatamente la 28enne non è in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto sabato sera, verso le ore 23, in un maso a Longiarù. La donna ha riferito ai soccorritori di essere stata aggredita e ferita da due rapinatori a volto coperto. I carabinieri di Brunico e della vicina Provincia di Belluno hanno immediatamente avviato un piano di ricerche.

