Congresso Cgil Trentino: emergenza salari,giovani e ambiente

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Transizione sociale ed emergenza salariale, giovani e ambiente. Sono queste - riporta una nota - le priorità che il segretario uscente della Cgil del Trentino, Andrea Grosselli, ha indicato ai 190 delegati del 20/o congresso provinciale del sindacato, in corso all'Auditorium "Sant'Orsola" di Pergine Valsugana.

"Le rivoluzioni industriali, anche in passato, hanno peggiorato le condizioni di lavoro, prima che un lento processo fatto di innovazione sociale e lotte, tornasse a migliorarle. È questa stessa ragione che ha portato all'introduzione del 'Progettone', strumento che oggi continuiamo a difendere. La stessa transizione ecologica rischia di provocare nuove diseguaglianze che penalizzerebbero i lavoratori a basso reddito, a tutte le latitudini del mondo, frenando di fatto la spinta verso la sostenibilità", ha detto Grosselli, che ha ribadito la stretta l'attualità del "modello concertativo" locale con Cisl e Uil e ha parlato della necessita di un territorio che "deve puntare sulla coesione e alla riduzione delle diseguaglianze".

Sui giovani, Grosselli ha chiesto di eliminare "i tirocini extracurriculari per tutti i qualificati, diplomati e laureati" e "trasformare gran parte degli stage in contratti di apprendistato retribuito".

Infine, il segretario uscente ha parlato del cambiamento climatico e della sostenibilità quale "fattore decisivo per la crescita del Trentino".

Al congresso sono intervenuti anche l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, il presidente del Coordinamento imprenditori, Giovanni Bort, Cgil-Agb, Cisl e Uil, Ogb Tirol, con i segretari Cristina Masera, Michele Bezzi, Walter Alotti e Philip Wholgemuth, e le rappresentanze di Udu Trento e Arcigay.

(ANSA).