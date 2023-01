Balasso a Rovereto, il pubblico può assistere alle prove

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - L'autore Natalino Balasso si esibirà al teatro Zandonai di Rovereto il 3 febbraio con lo spettacolo "Amori disperati in tempo di guerre". È però prevista una anteprima giovedì 2 febbario dalle ore 14.30 alle 16.30 con le prove aperte (max 100 spettatori fino ad esaurimento posti).

Sempre giovedì 2 febbraio, alle ore 18, presso il ridotto del Teatro Zandonai, sarà possibile anche incontrare la compagnia di Balasso fa Ruzante: Natalino Balasso, Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel e con la regista Marta Dalla Via.

Balasso prende ispirazione dai testi dall'opera di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano del Rinascimento, famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadino padovano ruspante, famelico e poltrone, re-inventando un gergo che ne mantiene senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un mondo di villani dove la peste va e viene, dove tragico e comico sono fusi e conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti, viene intriso di malinconico humor. Demistificata la città, sbeffeggiato il potere e l'idea falsata di benessere alla quale abbiamo sacrificato tutto rimane un sapore bucolico e amaro. Non resta che permettere alla risata di diventare esperienza critica su di sé e l'altro da sé, nel e per il presente. (ANSA).