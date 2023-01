Migliorano le condizioni dello scialpinista sopravvissuto

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Migliorano le condizioni dello scialpinista veneto che è sopravvissuto per quasi 24 ore sotto una valanga in val Badia. L'uomo è stato risvegliato dal coma farmacologico, ma resta in terapia intensiva.

Il 54enne che era partito per un'escursione di scialpinismo, quando è stato recuperato, aveva una temperatura corporea di circa 24 gradi. (ANSA).