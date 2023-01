Cento facciate, restaurato il palazzo delle Poste di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - "Cento facciate", l'iniziativa di Poste Italiane pensata per favorire il recupero e restauro delle facciate esterne di cento edifici di proprietà di Poste Italiane in tutta Italia, ha consentito il pieno recupero degli elementi decorativi in sommità e delle superfici esterne dell'edificio di piazza Parrocchia a Bolzano. Il palazzo, dal 1890 sede delle Poste Austro-Ungariche è successivamente diventato sede dell'ufficio postale Bolzano centro di Poste Italiane e della direzione dei 130 uffici postali della provincia di Bolzano.

I lavori di restauro del palazzo delle Poste di Bolzano si sono svolti da agosto a novembre 2022 senza interferire con l'attività dell'ufficio postale, rimasto operativo per tutta la durata dei lavori. La sede di Bolzano di Poste Italiane, come quelle di altre città, ospiterà, oltre ai tradizionali servizi, un'area riservata alle attività in coworking. (ANSA).