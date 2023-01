Crema nominato presidente di Hydrogen Europe Research

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Luigi Crema, direttore del centro Sustainable Energy della Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, è il nuovo presidente di Hydrogen Europe Research (Her), la più importante organizzazione europea di ricerca nel campo dell'idrogeno. Composta da oltre 130 università e centri di ricerca internazionali, Her - si apprende - gestisce, nell'ambito della Clean Hydrogen Partnership, assieme a Hydrogen Europe (per il settore industriale) e alla Commissione europea, un programma da 1,2 miliardi di euro.

"È un onore fornire supporto al programma europeo della Clean Hydrogen Partnership, rappresentando i nostri membri che hanno riposto la loro fiducia in me. L'elezione arriva in un momento molto importante per il settore dell'idrogeno, che si sta delineando come una reale prospettiva di nuovo mercato da qui ai prossimi anni. Sarà mia cura portare l'attenzione, a livello europeo, sulla necessità di pensare al futuro e alle prossime tecnologie, ma anche a quella di continuare a fare squadra e sistema con i vari 'stakeholder' nell'ambito del mondo industriale, politico ed economico, per accelerare la messa a terra di quanto fatto fino ad oggi in tempi rapidi", ha detto Crema. (ANSA).