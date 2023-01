Vescovo Bolzano ai politici, no ad uno stile ostile

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - "Soprattutto in tempo di guerra in Europa, la retorica in campagna elettorale non deve degenerare in uno stile di comunicazione ostile". Lo ha detto il vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser in occasione di un incontro con la stampa locale per i 100 anni della proclamazione di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Secondo il vescovo, "spetta in primo luogo ai politici e ai partiti, ma anche ai giornalisti di portare il dibattito nella società con moderazione". Parlando delle fake news, il vescovo ha aggiunto, che la società "più che mai ha bisogno di un buon giornalismo, fatto di passione e professionalità". Muser ha anche toccato il tema dei senzatetto ribadendo che serve "una carità intelligente e strutturata" e che la chiesa farà la sua parte. Un altro tema del suo intervento è stato quello della lotta agli abusi in ambito ecclesiale. "La chiesa - ha detto - deve essere un luogo sicuro e di protezione". "La chiesa locale - ha proseguito - affronterà la questione con un processo in tre fasi di verifica, elaborazione e prevenzione.

All'incontro sono anche intervenuti la direttrice della Caritas Beatrix Mitterhofer, Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio specialistico della diocesi di Bolzano-Bressanone, la presidente dell'ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige Lissi Mair e il segretario del sindacato regionale Rocco Cerone.

