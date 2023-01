Motogp: Bagnaia 'n.1 dice chi sei, voglio tenerlo a lungo'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "E' tanto che non si vede il numero 1 sulle moto, ho sempre ammirato chi correva con quella cifra.

L'1 rappresenta chi sei, ed era giusto omaggiare lo scorso anno.

Il mio 63 sarà sempre presente, ma voglio tenere l'1 il più possibile". Così Francesco Bagnaia, campione del mondo Motogp in carica, ha spiegato la sua scelta del numero che sarà impresso sulla carenatura della nuova Ducati per il Mondiale 2023, presentata a Madonna di Campiglio (ANSA).