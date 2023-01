Scontro tra auto e autobus in Alto Adige, un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Violento scontro tra auto e autobus sull'Anello nord a Stegona, nel Comune di Brunico, in Alto Adige. Nell'impatto - si apprende - un uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Stegona e di Brunico con le pinze idrauliche. L'uomo è stato affidato al personale di soccorso della Croce Bianca e trasferito in ospedale.

I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata dall'incidente.

L'intervento si é concluso con il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. (ANSA).