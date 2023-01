Milano-Cortina: Abodi, eredità positive per investimenti sport

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - "I lavori di ampliamento della Südtirol Arena e la circonvallazione di Perca valorizzeranno ulteriormente il territorio e miglioreranno il patrimonio infrastrutturale, a beneficio della comunità, a conferma della linea del Governo, che intende contribuire a lasciare eredità positive a fronte degli investimenti pubblici dedicati allo sport". Lo ha detto - si apprende - il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine delle gare della Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva, in Alto Adige.

"Sono molto colpito dallo stadio, che rappresenta una delle eccellenze infrastrutturali sportive italiane, e dalla capacità di realizzare strutture all'avanguardia, accessibili e funzionali alle esigenze di tutti. Questo centro, già punto di riferimento internazionale per le discipline dello sci di fondo e del biathlon, sarà uno dei punti nevralgici dei giochi olimpici del 2026", ha aggiunto Abodi, definendo Anterselva come "un esempio da seguire".

Il ministro, che ha visitato il Centro biathlon di Anterselva, ha incontrato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, il presidente del Coni e del Comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. (ANSA).