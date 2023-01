Impresa e terzo settore, in Trentino mancano i lavoratori

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - La mancanza di lavoratori è diventata una vera e propria crisi che colpisce trasversalmente i diversi settori imprenditoriali e produttivi. È quanto emerso dal convegno organizzato dal consorzio della cooperazione sociale trentina Consolida presso la Cantina sociale di Trento.

L'incontro - si apprende - si proponeva di analizzarne le ragioni alla base della crisi e individuare le possibili soluzioni.

"L'attuale e inedita crisi del lavoro non ha risparmiato neppure il sistema imprenditoriale cooperativo sociale: mancano educatori, operatori sociali, medici, infermieri. È urgente interrogarsi su come costruire strategie gestionali e culturali, ma anche alleanze territoriali forti per arginare gli elementi contestuali che la stanno rendendo la cooperazione, pezzo fondamentale del welfare, meno attrattiva come luogo di lavoro da una parte e di investimento pubblico dall'altra a fronte invece di una domanda di servizi di cura in esponenziale aumento", ha affermato Francesca Gennai, vicepresidente del consorzio.

La crisi, a detta di Gennai, ha molteplici ragioni, tra cui il nuovo significato del lavoro tra senso e compenso, il suo valore reputazionale e sociale, le questioni di genere, l'invecchiamento della popolazione, le riforme normative, le politiche di welfare e il ritardo nell'innovazione tecnologica dei sistemi di cura.

Sul tema dell'imprenditoria, Francesco Profumo, presidente di Fondazione Bruno Kessler, ha messo in rilievo la necessità di ripensare al sistema formativo in un'ottica a medio lungo termine. "Serve - ha detto - un modello formativo personalizzato che garantisca una buona qualità di vita e renda resilienti in un mondo che di certo ha solo l'incertezza e la rapidità".

