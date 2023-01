Assoimprenditori, nell'industria 9 su 10 sono posti fissi

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - "Nell'industria, nove contratti su dieci sono a tempo indeterminato". Lo afferma Assoimprenditori Alto Adige, replicando all'analisi dei dati 2022 del mercato del lavoro altoatesino fatta dall'Istituto promozione lavoratori, che ha parlato di "miracolo occupazionale del precariato".

"In un anno le imprese altoatesine hanno creato oltre 10.000 nuovi posti di lavoro: questo evidenzia una volta di più l'importante contributo delle aziende di tutti i settori economici", sottolinea il presidente di Assoimprenditori, Heiner Oberrauch.

"È vero che nell'anno passato ad aumentare sono stati soprattutto i contratti a tempo determinato - ammette una nota dell'associazione - ma è altresì vero che il numero dei contratti a tempo indeterminato sfiora i 160.000, anche questa una cifra record mai raggiunta in passato".

"In questo contesto l'industria si distingue in maniera particolarmente positiva - prosegue Oberrauch - l'89,4 per cento di tutti i rapporti di lavoro in questo settore sono infatti a tempo indeterminato, di gran lunga la quota più alta tra tutti i settori economici".

"L'obiettivo comune deve essere quello di garantire posti di lavoro sicuri e ben retribuiti, dove sia assicurata anche la formazione continua. Tanto più in una fase, come quella attuale, in cui l'inflazione è molto elevata, occorre premiare adeguatamente il merito", conclude Oberrauch. (ANSA).