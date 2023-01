Aggredisce agenti della Questura di Trento, arrestato 32enne

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Il personale della Questura di Trento ha arrestato un cittadino di origine nigeriana di 32 anni per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo - informa la Questura - è stato fatto scendere da un treno proveniente dall'estero dagli agenti della Polfer di Trento, su segnalazione del capotreno, perché privo di biglietto e di un documento d'identità valido. Gli agenti lo hanno accompagnato nei propri uffici per i primi accertamenti e, successivamente, in Questura per il fotosegnalamento.

Inizialmente collaborativo, il 32enne si è poi scagliato contro gli operatori della Questura, nel tentativo di sottrarsi all'identificazione. Il rilievo delle impronte digitali ha permesso di accertare la sua trascorsa permanenza sul territorio italiano, dove era ricercato per la notifica di un atto giudiziario. Il Tribunale di Trento ha convalidato la misura cautelare, fissando il giudizio per il prossimo mese di marzo. Un agente ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per una contusione alla spalla, con prognosi di quattro giorni. (ANSA).