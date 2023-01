Sesto Pusteria, esce di strada e si ribalta camion rifiuti

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Un secondo camion dei rifiuti si è ribaltato in pochi giorni. Mentre venerdì scorso un camion della spazzatura si era ribaltato a Maranza presso Rio di Pusteria, questa mattina alle ore 7 un incidente simile è avvenuto a Sesto in Val Pusteria. Stando alle prime informazioni il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato in via Kiniger.

I vigili del fuoco volontari hano liberato il guidatore dal mezzo. Sul posto sono intervenuti anche il medico d'urgenza e la Croce bianca.

I vigili del fuoco di Sesto, San Candido e Dobbiaco hanno poi recuperato il camion e hanno messo in sicurezza l'area interessata all'incidente. Rilievi dei carabinieri. (ANSA).