Kompatscher, senzatetto in palestra misura di protezione civile

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - La sistemazione dei senzatetto nella palestra dell'istituto Kuntner è "una misura di protezione civile a breve termine". Lo ribadisce il governatore altoatesino Arno Kompatscher. "Al momento stiamo registrando un numero crescente di arrivi. Spesso si tratta di persone di passaggio che si fermano a Bolzano senza disporre di una sistemazione.

Poiché è in arrivo un'ondata di freddo, abbiamo predisposto in via precauzionale più posti letto", spiega Kompatscher all'ANSA.

Secondo il governatore, "questo non cambia la strategia che punta a trovare a medio e lungo termine in tutta la Provincia strutture per i senzatetto e a ripartire equamente l'onere".

"Allo stesso tempo, sappiamo che ci sarà sempre una tendenza verso i centri urbani. Tuttavia, stiamo lavorando per garantire la partecipazione di tutti i Comuni per creare e gestire insieme le strutture", ha concluso Kompatscher. (ANSA).