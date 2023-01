Milano-Cortina: Kompatscher, occasione per realizzare opere

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "I giochi olimpici 2026 non sono solo un'occasione per le strutture sportive ma anche per realizzare infrastrutture importanti". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, annunciando la presenza di due ministri questa settimana in Alto Adige. Giovedì il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sarà a Perca per l'apertura del cantiere per la circonvallazione, un'opera da 30 milioni di euro. Sabato, invece, il ministro allo sport Andrea Abodi sarà ad Anterselva per la coppa del mondo di biathlon. Entrambe le visite, ha detto Kompatscher, saranno occasione per fare il punto sulle opere da realizzare. (ANSA).