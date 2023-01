Inflazione: Codacons, Trento supera Bolzano per rincari

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - L'aumento di prezzi causato dall'inflazione in Trentino nel 2022 è costato ad ogni famiglia mediamente 3.219 euro (tasso medio annuo del 12,3%), mentre in Alto Adige l'aumento è stato di 3.189 euro (12%). A livello nazionale, Trento risulta seconda solo a Milano per aumento dei costi. Lo riporta l'analisi del Codacons, sulla base dei dati sull'inflazione diffusi dall'Istat.

L'inflazione in Italia, a parità di consumi, è costata ad ogni famiglia mediamente 2.369 euro (8,1%). (ANSA).