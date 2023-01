Australian Open, Sinner batte Edmund

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 16 GEN - L'italiano Jannik Sinner, 16esimo al mondo, è partito bene agli Australian Open di tennis eliminando il britannico Kyle Edmund (580esimo ma ex 14esimo) 6-4, 6-0, 6-2.

"Ero molto solido, anche se ho avuto problemi a finire", ha commentato il 21enne altoatesino che affronterà il francese Grégoire Barrère (83esimo) o l'argentino Tomas Etcheverry (79esimo) nel prossimo turno. L'italiano è molto atteso a Melbourne dopo essersi affermato tra i migliori nel 2022, raggiungendo in particolare i quarti di Australian Open, Wimbledon e US Open. . (ANSA-AFP).