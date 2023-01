Sci nordico: Persson e Slind vincono in val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - La spettacolare Prato Piazza Mountain Challenge, valida come 5/o Pro Tour Event del circuito Ski Classics, ha premiato l'imbattibile svedese Emil Persson, spuntato da solo all'arrivo ai 2000 metri di Prato Piazza, in Alto Adige, dopo 32 km in classico da Villabassa. Secondo posto per il norvegese Thomas Odegaarden, primo podio in Ski Classics (massimo campionato delle lunghe distanze) per lui, mentre sul terzo gradino è salito un ritrovato Tord Asle Gjerdalen. Primo tra gli italiani Lorenzo Busin (Team Internorm), al 31/o posto e secondo al traguardo volante sprint alla Nordic Arena di Dobbiaco.

Tra le donne, a conquistare l'"Iconic Climb" di Prato Piazza è stata la norvegese Astrid Oyre Slind, seguita dalla connazionale Emilie Fleten e dalla svedese Ida Dahl. Buona prestazione per la bellunese Rebecca Bergagnin (24/a), prima tra le italiane. Emil Persson e Ida Dahl mantengono ancora stretto il pettorale giallo di leader di classifica. (ANSA).