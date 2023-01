Short track: Europei di Danzica, oro per Pietro Sighel

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Due medaglie e tante note positive per l'Italia dello short track nella seconda giornata dei Campionati Europei di Danzica. Dopo le ottime premesse del venerdì, gli azzurri raccolgono i primi importanti risultati: oro per Pietro Sighel e bronzo per Arianna Valcepina sui 500 metri, quindi la qualificazione in Finale A sia per la staffetta maschile che per quella femminile.

La distanza più breve regala le gioie maggiori alla Nazionale del d.t. Kenan Gouadec e degli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell. Strepitoso Pietro Sighel, capace di imporsi prima sui quarti, poi in semifinale e quindi anche in Finale A dei 500 metri conquistando il primo grande titolo senior in carriera. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, il trentino delle Fiamme Gialle sale sul gradino più alto del podio dove l'Italia, in ambito maschile, mancava dal 2010 (2009 considerando i 500 metri). Per Sighel arriva la quarta medaglia della carriera nei Campionati Europei (tre delle quali ottenuti in eventi individuali), mentre sono tre i podi stagionali dopo i due bronzi di Coppa del Mondo.

Al femminile è invece arrivato uno splendido bronzo per Arianna Valcepina sui 500 metri. La 28enne valtellinese delle Fiamme Gialle, vincitrice al fotofinish dopo una lotta serrata con la tedesca Anna Seidel, coglie così la prima top 3 individuale in carriera nella rassegna continentale. Sempre sui 500 metri seconda piazza in Finale B - e dunque settima complessiva sulla distanza - per Arianna Sighel (Fiamme Oro), brava a chiudere quinta anche sui 1500 metri con Elisa Confortola (Fiamme Oro) sesta classificata in Finale A e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) in top ten con il 10° posto. Sempre su 1500 metri, ma al maschile, Luca Spechenhauser (C.S.

Carabinieri) è stato il miglior atleta tricolore sul ghiaccio, capace di chiudere in settima posizione. (ANSA).