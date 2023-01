Pustertaler Ski-Marathon, trionfo per Persson e Dahl

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Oggi in Alto Adige si è alzato il sipario sulla 47esima Pustertaler Ski-Marathon. Il 4° Pro Tour Event del circuito Ski Classics è andato agli svedesi Emil Persson e Ida Dahl, i quali si tengono entrambi stretti il pettorale giallo di leader. La gara maschile ha visto un quintetto staccarsi subito dopo la salita di Cimabanche, con i norvegesi Kardin, Nygaard, Stadaas e Riege a "braccare" il leader svedese Persson, il quale è andato poi a prendersi la terza vittoria consecutiva di stagione. Battuti allo sprint finale il norvegese Andreas Nygaard ed il connazionale Kasper Stadaas.

Primo tra gli italiani il modenese Francesco Ferrari (37°).

La gara femminile è stata dominata dalla svedese Dahl, partita in solitaria dopo il traguardo sprint alla Nordic Arena di Dobbiaco. Staccata al traguardo di 1'54" la norvegese Anikken Gjerde Alnes, mentre ha completato il podio la connazionale Emilie Fleten. Buon 23° posto per l'italiana Chiara Caminada del Team Robinson Trentino.

Piste ben innevate e spettacolari paesaggi con le Dolomiti di Sesto protagoniste. Domani si attende l'adrenalinica Prato Piazza Mountain Challenge con arrivo a oltre 2000m sull'altopiano di Prato Piazza, patrimonio Unesco. (ANSA).