Meteo: previsto arrivo di freddo e neve in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Nei prossimi giorni si attende infatti un peggioramento del tempo e un calo delle temperature in Trentino, con arrivo di freddo e precipitazioni anche nevose.

Le prime precipitazioni - informa la Provincia - sono previste domenica sera, 15 gennaio, con nevicate mediamente oltre 800 o 1000 metri circa, ma qualche centimetro di neve non è escluso anche a quote più basse nelle prime ore di lunedì.

Da lunedì sera e almeno fino a mercoledì il tempo rimarrà perturbato con temperature tipicamente invernali e sono previste ulteriori precipitazioni che potranno risultare nevose anche nei fondovalle.

La situazione sarà costantemente monitorata con una particolare attenzione agli effetti sulla viabilità in particolare per quanto riguarda l'accesso alla città di Trento e alla mobilità lungo le direttrici della Valsugana, della Val di Non, Giudicarie e Valle dei Laghi. (ANSA).