Marmolada: Procura Trento deposita richiesta archiviazione

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - La Procura della Repubblica di Trento ha depositato la richiesta di archiviazione per il procedimento penale a carico di ignoti avviato in seguito al disastro della Marmolada, in cui persero la vita undici persone.

La richiesta, firmata dai pubblici ministeri Sandro Raimondi e Antonella Nazzaro, riporta alcuni estratti della perizia tecnica, da cui emerge l'imprevedibilità dell'evento. Lo apprende l'ANSA.

"Le conclusioni a cui giungono i consulenti vanno pienamente condivise: nessuna responsabilità 'umana' può essere, nel caso specifico, ravvisata. Neanche gli esperti della zona (guide alpine e frequentatori della Marmolada) hanno 'avvertito' condizioni idonee a far presagire l'accaduto. Il cambiamento climatico non può costituire di per sé ragione o criterio per supporre eventi come quello del 3 luglio 2022", si legge nella richiesta di archiviazione. (ANSA).