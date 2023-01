Terna, 4 progetti per 100 mln nel 2022 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Sono 4, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro di investimenti, gli interventi previsti di Terna nella provincia autonoma di Bolzano autorizzati nel corso del 2022 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall'Ufficio Energia e Tutela del Clima della Provincia. L'Alto Adige, al pari con la Sicilia, è la terza area per numero di opere approvate durante l'anno.

A livello nazionale sono 29 gli interventi di sviluppo della rete elettrica autorizzati nel 2022, per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro di investimenti.

Delle opere autorizzate nella zona di Bolzano, la più importante riguarda la realizzazione del nuovo elettrodotto "Laion-Corvara" che consentirà di ampliare la magliatura della rete locale aumentando la resilienza e l'efficienza del servizio di trasmissione dell'energia. Il collegamento, per cui Terna investirà 34 milioni di euro, sarà lungo 23 chilometri e interamente in cavo interrato, con ridotto impatto paesaggistico. La nuova infrastruttura rientra tra i principali interventi previsti da Terna per incrementare l'affidabilità energetica nei luoghi di svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026".

Le altre opere autorizzate prevedono inoltre: una nuova Stazione Elettrica a 132 kV nella frazione di Albes e relativi collegamenti in cavo interrato lunghi complessivamente 9 km, tra il nuovo impianto e la Stazione Elettrica di Bressanone; la realizzazione di nuovi collegamenti all'esistente Stazione Elettrica di Naturno, in provincia di Bolzano, necessari per aumentare la magliatura della rete a 220 kV che collega la parte Nord della Valcamonica alla Val Venosta e garantire il pieno sfruttamento della produzione idrica dell'Alto Adige. Il progetto prevede due linee in cavo interrato lunghe complessivamente 6 km e lo smantellamento di 2,4 km di linee aeree esistenti nelle vicinanze dell'abitato del Comune di Naturno. (ANSA).