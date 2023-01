Fratelli d'Italia Trentino, Gerosa candidata presidente

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia del Trentino, Alessandro Urzì, ha assegnato, al termine della riunione del coordinamento provinciale di partito, il mandato di rappresentare la proposta per la guida di una coalizione di governo provinciale a Francesca Gerosa. La proposta è stata già comunicata agli organi nazionali del partito. Il mandato rischia di aprire una spaccatura nelle fila del centrodestra a livello locale, dato che la Lega del Trentino ha annunciato in più occasioni l'intenzione di ripresentare come candidato presidente l'attuale governatore, Maurizio Fugatti.

"È per me un onore oggi mettermi a disposizione del Trentino per essere a servizio della nostra terra e della nostra gente: colgo questa opportunità, e la fiducia che mi viene data, con orgoglio e responsabilità, nella consapevolezza che, con me, tutta la comunità di Fratelli d'Italia è pronta a mettersi a lavoro per far crescere la nostra Provincia", ha detto Gerosa.

Crediamo - ha aggiunto - nella coalizione del centrodestra che sosteniamo attraverso le nostre esperienze politiche e professionali, con il coraggio di elaborare e proporre anche nuovi obiettivi strategici, amministrativi e di territorio, necessari per disegnare il futuro della nostra Provincia e il suo ruolo strategico".

A quanto rilevato da Urzì, il partito "non intende proporre questioni pregiudiziali nei confronti di alcun candidato, tanto più per il presidente uscente Maurizio Fugatti, ma non ritiene possa essere posto un limite a proposte altrettanto competenti ed espressione di parte di quel mondo di aspirazioni di programma e valori che fa riferimento al primo partito in Italia ed in Trentino".

La scelta - riferisce una nota di FdI - è stata comunicata anche a Fugatti.

"Lo spirito del mandato a Francesca Gerosa è quello di favorire il confronto fino ad ora contenuto nella coalizione di centrodestra. Si tratta di un'opportunità, senza alcuna pregiudiziale nei confronti di Fugatti. Sarà poi il tavolo di confronto nazionale e provinciale a fare le sue scelte", ha detto Urzì all'ANSA. (ANSA).