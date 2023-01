Cadavere nei boschi in Trentino, indagano i carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nei boschi sopra l'abitato di Avio, in Trentino. Il corpo, individuato da un'escursionista sotto il Corno della Paura, sul Monte Vignola, è stato recuperato nella notte dai carabinieri di Rovereto e dal nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco.

Al momento non vi sono ancora elementi per l'identificazione il cadavere, su cui non sono stati rinvenuti documenti. I carabinieri stanno effettuando delle verifiche sulle persone scomparse. (ANSA).