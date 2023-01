Sinodo: incontro online in Alto Adige per un primo bilancio

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Due anni fa Papa Francesco ha lanciato con il Sinodo dei vescovi il più grande processo di riforma della Chiesa cattolica dai tempi del Concilio Vaticano II. Sono ora disponibili i primi risultati di questo processo mondiale, che saranno discussi venerdì 13 gennaio un incontro online organizzato dall'Ufficio pastorale diocesano. Saranno raccolti anche suggerimenti per i cantieri della Chiesa.

Il Sinodo della Chiesa universale entra nel suo secondo anno e con esso anche il cammino sinodale delle Chiese in Italia.

"Come Diocesi di Bolzano-Bressanone vogliamo rispondere alla chiamata per essere parte del cammino in comunione con le Chiese italiane, europee e di tutto il mondo", spiega Reinhard Demetz, responsabile dell'Ufficio pastorale, che coordina i lavori diocesani sia nel Sinodo mondiale che in quello italiano. La Chiesa locale ora è invitata a formulare il suo feedback sul "Documento di lavoro per la tappa continentale". A tal fine venerdì 13 gennaio (dalle 15 alle 18) l'Ufficio pastorale organizza un incontro online in cui tutti gli interessati possono contribuire al processo mondiale. (ANSA).