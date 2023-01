Educazione parentale, in Trentino seguita da 400 alunni

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Sono 400 gli studenti che scelgono l'educazione parentale in Trentino, costituita da gruppi di genitori che decidono di educare i figli anziché iscriverli alla scuola pubblica. Il dato è emerso durante la seduta della quinta commissione del Consiglio provinciale di Trento, convocata per esprimere un parere sulla delibera relativa allo schema di regolamento per la valutazione degli studenti che scelgono questo tipo di educazione parentale.

Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015 erano 40 gli studenti che seguivano l'educazione parentale, in aumento dopo il Covid-19.

Il regolamento che perfeziona il sistema di valutazione è stato approvato all'unanimità dalla commissione. (ANSA).