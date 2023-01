Sued-Tiroler Freiheit,bonus naia discriminerebbe sudtirolesi

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - La Sued-Tiroler Freiheit boccia la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa di una mini naia volontaria di 40 giorni. Il partito fondato da Eva Klotz contesta eventuali incentivi, come crediti formativi e punteggi per i concorsi pubblici. "I sudtirolesi non devono essere discriminati solo perché non vogliono prestare servizio alle armi per l'Italia. Nei concorsi pubblici e nelle università devono contare il talento e la qualificazione, e non la presunta prova d'amore per l'Italia", sottolineano i consiglieri provinciali Sven Knoll e Myriam Atz-Tammerle.

"La reintroduzione del servizio militare obbligatorio significherebbe un regresso nella storia, soprattutto per i sudtirolesi. Per le minoranze etniche, il servizio militare forzato in uno Stato straniero è un pericolo", ribadisce la Sued-Tiroler Freiheit che ha presentato una mozione in consiglio provinciale. (ANSA).