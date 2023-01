Svp fissa tabella di marcia per lasciare alle spalle il 2022

(ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - La Svp intende lasciare definitivamente alle spalle il 2022, contrassegnato da tensioni interne. La riunione a porte chiuse, rinviata per due volte a dicembre, è stata ora fissata per il 4 febbraio. L'appuntamento dei vertici provinciali e locali della Stella alpina dovrebbe segnare il punto di svolta in vista delle elezioni provinciali in autunno.

I primi di dicembre il governatore Arno Kompatscher aveva sciolto le riserve e annunciato la sua candidatura per un terzo mandato. Questo pomeriggio la direzione della Volkspartei dovrebbe varare la tabella di marcia fino alla Klausur del 4 febbraio. In quella occasione - apprende l'ANSA - il partito intende affrontare comunque in prima linea questioni tematiche.

