Dolomiti Superski, a Natale +18% passaggi e +15% primi ingressi

(ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - Tra sabato 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, la stagione sciistica di Dolomiti Superski registra un +4% sia per i passaggi agli impianti, che anche per i primi ingressi (sciatori in pista). L'analisi del solo periodo natalizio e di fine anno fa registrare risultati ancora più confortanti: +18% di passaggi e +15% di primi ingressi rispetto al 2021-22. Il 4 gennaio 2023 è stata la giornata con maggior afflusso: 207.000 sciatori sui 1.200 km di piste di Dolomiti Superski.

"La stagione 2022-23 è partita molto bene e come impiantisti siamo più che soddisfatti, anche perché in autunno si prospettava una stagione difficile, sia per i costi dell'energia alle stelle, sia perché tutta la filiera aveva dovuto adeguare i prezzi per la vacanza invernale. Ma, numeri alla mano, i nostri clienti dimostrano ancora una volta tanta voglia di sciare e di trascorrere le proprie vacanze sulla neve - e di apprezzare il servizio che noi offriamo. Ora confidiamo nel proseguo positivo della stagione fino a metà aprile", così Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. (ANSA).