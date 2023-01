Sci nordico:Karlsson vince Tour de Ski e sviene al traguardo

(ANSA) - TRENTO, 08 GEN - Nella durissima prova della della Tour de Ski in val di Fiemme, il Final Climb sul Cermis, la svedese Frida Karlsson ha chiuso 15/a, col Tour in pugno per 33", poi è crollata a terra proprio sul traguardo ed è finita in infermeria priva di sensi, per poi riprendersi. Sulla Final Climb è arrivata la vittoria storica francese da parte di Delphine Claudel, primo successo in Coppa del Mondo. Seconda la norvegese Heidi Weng, mentre sale sul terzo gradino del podio l'americana Sophia Laukli. L'azzurra Ganz arriva sul Cermis 17/a, Comarella 24/a, Pittin 25/a, mentre Di Centa chiude 30/a.

Tour de Ski vinto nonostante tutto da Karlsson, seconda a 33"2 la finlandese Kerttu Niskanen, terza la norvegese Tiril Udnes Weng a 47"6. Prima tra le italiane Caterina Ganz (25/a).

Vittoria maschile nella Final Climb per il norvegese Krüger, staccando di 4"8 Holund, terzo un sorprendente Lapierre. Klaebo (6/o) viene accolto con un boato dal pubblico, autore di una superlativa Final Climb gestita con ansia fino all'ultimo metro.

Ottima prestazione per Pellegrino (8/o), rientrano in top 30 gli azzurri Francesco De Fabiani (21/o) e Paolo Ventura 26/o, più staccati Giovanni Ticcò 37/o e Dietmar Nöckler 48/o.

Podio tutto norvegese per il 17/o Tour de Ski: Klaebo conquista il terzo Tour in carriera, Kruger balza in seconda pozione a 59"5, terzo Holund a 1'21". Conclude in quarta posizione Pellegrino e De Fabiani chiude con un buon 14/o posto. (ANSA).