Scuola: 60 borse per il 4/o anno delle superiori in Europa

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - La giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Giorgio Leonardi, una delibera che mette a disposizione degli studenti del Trentino - Alto Adige/Südtirol 60 borse di studio per un valore totale di 700 mila euro al fine di permettere loro di frequentare il quarto anno scolastico 2023/2024 in uno stato membro dell'Unione Europea.

60 borse di studio per aumentare il bagaglio di conoscenza dei nostri ragazzi e promuovere l'integrazione europea. È l'obiettivo dell'iniziativa, che si rivolge a tutti gli studenti, cittadini dell'Unione europea, residenti da almeno un anno in Regione oppure nei comuni confinanti, per poter studiare il quarto anno delle superiori all'estero. Nello specifico 30 borse di studio saranno riservate agli studenti sudtirolesi, e a quelli residenti nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana, mentre altre 30 saranno disponibili per gli studenti trentini o residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.

"Considerata la validità e l'importanza dell'iniziativa finalizzata, oltre che all'acquisizione di una approfondita conoscenza delle lingue dell'Unione europea e le numerose richieste che sono arrivate da genitori e ragazzi - ha spiegato Leonardi - abbiamo deciso di rinnovare il sostegno economico della Regione nei confronti di numerose famiglie per rendere possibile un soggiorno di studio all'estero visto le numerose esperienze positive maturate dalle studentesse e dagli studenti del territorio nel corso degli anni".

I vincitori potranno frequentare il 4/o anno scolastico in uno stato dell'Unione Europea a condizione che, dopo il rientro in Italia, frequentino l'ultimo anno scolastico ottenendo il diploma. Possono presentare domanda dal 1 al 20 febbraio tutti gli studenti nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato la seconda classe di un Istituto scolastico superiore. Inoltre, gli studenti che vorranno fare richiesta, non dovranno avere un Isee familiare superiore a 65 mila euro. Ogni borsa di studio andrà da un importo minimo di 8 mila euro fino a un massimo di 12 mila euro in base al punteggio assegnato in graduatoria.

