Covid: ospedali e case di riposo, resta obbligo mascherina

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - L'obbligo di indossare la mascherina negli ospedali e in altre istituzioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali rimane in vigore anche in Alto Adige fino al 30 aprile prossimo. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che recepisce le prescrizioni del decreto del ministro della salute del 29 dicembre scorso.

L'obbligo vale per il personale di queste strutture, i pazienti, gli ospiti ed i visitatori. I bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da malattie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina sono esenti dall'obbligo. Sono esenti anche le persone che devono comunicare con una persona affetta da tale disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Non è, invece, più necessario fornire la prova di tre vaccinazioni o di due dosi di vaccino e un test Covid 19 negativo per visitare una casa di riposo o una casa di cura.

(ANSA).