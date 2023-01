Ratzinger: martedì requiem a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 01 GEN - Martedì, 3 gennaio, alle ore 18 nel duomo di Bressanone il vescovo Ivo Muser celebrerà il requiem per il papa emerito Benedetto XVI. Il giorno dei funerali, il 5 gennaio, alle 9 le campane di tutte le chiese della diocesi di Bolzano-Bressanone suoneranno per 10 minuti.

Inoltre le chiese saranno imbandierate il 5 e 6 gennaio.

"Nessun altro Papa come Benedetto XVI è stato così strettamente legato a Bressanone, alla nostra diocesi di Bolzano-Bressanone e all'Alto Adige attraverso le sue radici familiari e i suoi soggiorni nelle vacanze", ha detto ieri (31 dicembre) il vescovo Ivo Muser durante il Te Deum di fine anno nel duomo di Bressanone.

Dopodomani, martedì 3 gennaio 2023, il vescovo Muser celebrerà una Messa da requiem per il defunto Papa emerito, sempre nel duomo di Bressanone, con inizio alle 18. La funzione sarà trasmessa in diretta dalle emittenti diocesane Radio Sacra Famiglia e Radio Grüne Welle.

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone le chiese saranno imbandierate giovedì 5 gennaio, giorno dei funerali di papa Ratzinger a Roma, e venerdì 6 gennaio, solennità dell'Epifania.

Il 5 gennaio le campane di tutte le chiese della diocesi suoneranno per 10 minuti a partire dalle 9 del mattino. Il vescovo Muser sarà presente ai funerali del Papa emerito giovedì 5 gennaio a Roma. (ANSA).