Sci:Obereggen'Be The First',in pista all'alba tra sport e natura

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Osservare le magie che la Natura riserva al levar del sole. Ad Obereggen, 20 minuti dall'uscita del casello autostradale di Bolzano Nord-Val d'Ega, è possibile.

Quando? Tutti i sabati e domeniche, a partire da sabato 7 gennaio, la storica seggiovia "Oberholz" e l'omonima pista saranno aperte dalle ore 7,30, un'ora prima del consueto orario (ore 8,30) immutato negli altri giorni della settimana. Gli appassionati potranno sciare o scendere con la tavola da snowboard all'alba. L'iniziativa si chiama "Be the first" ed inizierà sabato 7 gennaio; in caso di maltempo il Be The First sarà cancellato per quella mattinata. Per poter utilizzare gli impianti alle ore 7,30 basterà essere in possesso di uno skipass plurigiornaliero o stagionale Val di Fiemme/Obereggen o Dolomiti Superski oppure acquistare il giornaliero la mattina stessa.

Dallo stesso 7 gennaio l'ufficio skipass sarà aperto dalle ore 7 nei fine settimana. Non solo, fin dalla prima salita di "Be the First", si potrà gustare la colazione nel rifugio Oberholz, perla architettonica a monte della pista, a 2096 metri.

Ammirando dalle sue vetrate ovvero sulla terrazza panoramica mitiche cime dolomitiche e non come il Latemar, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, il Corno Bianco ed il Corno Nero, l'Ortles, il crinale alpino dalle alpi svizzere a quelle austriache al confine di Stato. Tutto questo sarà possibile i sabati e domeniche fino a domenica 16 aprile. Magia di Obereggen, le sue pluripremiate piste protagoniste di giorno ma anche di notte. Gli appassionato possono sciare anche in notturna ad Obereggen il martedì e venerdì sera dalle ore 19 alle ore 22. (ANSA).