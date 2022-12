Coppia gambizzata in Alto Adige, si sospetta ex marito

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Una coppia è stata gambizzata ieri sera, mentre stava tornano nella sua abitazione a Prato Isarco, in Alto Adige. L'uomo e la donna, che ora sono ricoverati in ospedale a Bolzano, ma non sono gravi, accusano dell'aggressione l'ex marito di lei.

L'uomo - apprende l'ANSA - si era nascosto dietro a un cespuglio nei pressi dell'ingresso dell'abitazione e con una carabina ha sparato alcuni colpi alle gambe dei due. Le due vittime, che sono del posto, avrebbero riconosciuto l'ex marito mentre si allontanava dal luogo. L'uomo, che attualmente vive in Lombardia, da ieri sera risulta irreperibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato Isarco e Bolzano, come anche la scientifica. La pista investigativa più probabile sarebbe quella di un regolamento di conti, una sorta di vendetta per un fatto subito in passato, e non tanto un gesto di gelosia.

