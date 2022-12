Atletica: Chelimo vince Boclassic davanti a Crippa

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'ugandese Oscar Chelimo ha vinto la corsa di San Silvestro di Bolzano, Boclassic. Sui dieci chilometri si è imposto in 28:14. Il trentino Yeman Crippa ha conquistato il suo primo podio a Bolzano, arrivando secondo (+0:03) davanti al sudafricano Maxime Chaumeton (+0:05). Buon quinto posto per l'azzurro Pietro Riva (+0:09), ottavo Francesco Guerra mentre Nekagenet Crippa, il fratello di Yeman, ha concluso la gara in decima posizione (+1:31).

Nella gara femminile Dawit Seyaum ha vinto sui 5 chilometri in 15:34. Il podio è stato completato dall'atleta albanese Luiza Gega (+0:08) e dalla keniota Margaret Kipkemboi (+0:10). Migliore azzurra è risultata Anna Arnaudo in quinta posizione (+0:32). (ANSA).