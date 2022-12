Droga: 2,5 chili di eroina nello zaino, un arresto a Trento

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Gli agenti della Squadra mobile di Trento, assieme all'unità cinofila, hanno arrestato un giovane di origine tunisina per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L'arresto - informa la Questura - è stato effettuato nell'ambito di un controllo nel parco del Salè (giardini "Alexander Langer"), durante il quale è stato individuato un gruppo di ragazzi che si sono dati alla fuga alla vista degli agenti. In particolare il giovane è stato visto liberarsi di uno zaino, all'interno del quale sono stati rinvenuti circa 2,5 chilogrammi di eroina. Lo stupefacente, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe fruttato circa 100.000 euro.

Il ragazzo, con precedenti di spaccio di stupefacenti e presente in modo irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato poco distante. Le forze dell'ordine sono in attesa del nulla osta al rimpatrio. (ANSA).