Covid: un morto e 834 casi in Trentino nell'ultima settimana

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Dal 23 al 29 dicembre si registra un un decesso per Covid-19 in Trentino. Lo riporta l'aggiornamento settimanale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. I nuovi casi sono 834, individuati mediante 5.958 tamponi. La positività è al 14%, l'incidenza è a 154 per 100.000.

I pazienti ricoverati sono 56 (variazione settimanale +15), nessuno in terapia intensiva. Le persone guarite sono 789.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota di 1.288.337, di cui 429.388 seconde dosi, 343.572 terze dosi (variazione settimanale +68) e 64.235 quarte dosi (+770). (ANSA).